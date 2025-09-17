На Миколаївщині зіткнулись три авто: четверо людей опинилися в лікарні. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаївському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі одразу трьох автомобілів. Четверо людей опинилися в лікарні

Як повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, аварія трапилася 16 вересня близько 13:00 на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» між селами Щасливе та Нечаяне.

За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN врізався у легковий автомобіль Volkswagen Sharan, після чого той зіткнувся з напівпричепом DAF.

У результаті ДТП постраждали четверо людей: 33-річний водій Volkswagen та троє пасажирів віком 43, 47 і 48 років. Усіх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

