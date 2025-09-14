Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    14 вересня, 2025

У Миколаєві водій збив пішохідку і втік: дівчина в лікарні

У Миколаєві розшукують водія, який збив дівчину та втік з місця ДТП. Фото: НацполіціяУ Миколаєві розшукують водія, який збив дівчину та втік з місця ДТП. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 14 вересня, близько 10:00 на вулиці Великій Морській у Миколаєві, неподалік мосту, водій автомобіля Chevrolet збив 18-річну пішохідку та зник з місця події.

Від удару дівчину відкинуло на автомобіль Nissan, що рухався назустріч. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані, повідомляють у Нацполіції Миколаївської області.

Автомобіль Chevrolet поліцейські згодом знайшли покинутим на одній із вулиць міста. Наразі встановлюється місцезнаходження водія.

У Миколаєві розшукують водія, який збив дівчину та втік з місця ДТП. Фото: НацполіціяУ Миколаєві розшукують водія, який збив дівчину та втік з місця ДТП. Фото: Нацполіція

Справу попередньо кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Поліція закликає громадян, які мають інформацію про обставини ДТП, звертатися за телефонами: 093 429 91 63 або 102.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на трасі Київ — Одеса мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Травмувалися троє людей.

2 години тому

Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

