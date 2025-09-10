Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На трасі Київ — Одеса мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є постраждалі

На Одещині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: НацполіціяНа Одещині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: Нацполіція

В Одеській області, біля села Шеметове, 10 вересня сталася аварія, у якій травмувалися троє людей.

Про це повідомили у Головному управління Національної поліції Одеської області.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter врізався у вантажівку, що рухалася попереду, після чого транспорт з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії постраждали водій мікроавтобуса та двоє з дев’яти пасажирів — жінка й малолітня дівчинка, громадянки іншої країни. Усіх госпіталізували. У водія мікроавтобуса візьмуть біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння, а водія вантажівки вже перевірили — він був тверезим.

На місці працюють поліцейські, які з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 6 вересня на автодорозі між селами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє неповнолітніх дівчат.

Apple Pay