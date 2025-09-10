На трасі Київ — Одеса мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є постраждалі
Даріна Мельничук
15:33, 10 вересня, 2025
В Одеській області, біля села Шеметове, 10 вересня сталася аварія, у якій травмувалися троє людей.
Про це повідомили у Головному управління Національної поліції Одеської області.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter врізався у вантажівку, що рухалася попереду, після чого транспорт з’їхав у кювет.
Унаслідок аварії постраждали водій мікроавтобуса та двоє з дев’яти пасажирів — жінка й малолітня дівчинка, громадянки іншої країни. Усіх госпіталізували. У водія мікроавтобуса візьмуть біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння, а водія вантажівки вже перевірили — він був тверезим.
На місці працюють поліцейські, які з’ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, 6 вересня на автодорозі між селами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє неповнолітніх дівчат.
