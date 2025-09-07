Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей

На Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей. Фото: Нацполіція Одеської областіНа Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей. Фото: Нацполіція Одеської області

Увечері 6 вересня на автодорозі між селами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє неповнолітніх дівчат.

Як повідомили в Нацполіції Одеської області, близько 22:00 водійка Opel Astra не впоралася з керуванням, виїхала з дороги, після чого авто в’їхало в дерево та перекинулося.

У салоні перебували ще четверо пасажирів — 22-річна жінка, яка була за кермом, її 15-річний брат та дві дівчини 13 і 14 років. Підлітки загинули на місці. Водійку і хлопця доставили до лікарні з численними травмами. В поліції повідомляють, що старша дівчина була твереза.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Водійку затримали, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, сьогодні у Дарницькому районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє осіб та ще троє отримали травми.

