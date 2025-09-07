На Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей. Фото: Нацполіція Одеської області

Увечері 6 вересня на автодорозі між селами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє неповнолітніх дівчат.

Як повідомили в Нацполіції Одеської області, близько 22:00 водійка Opel Astra не впоралася з керуванням, виїхала з дороги, після чого авто в’їхало в дерево та перекинулося.

У салоні перебували ще четверо пасажирів — 22-річна жінка, яка була за кермом, її 15-річний брат та дві дівчини 13 і 14 років. Підлітки загинули на місці. Водійку і хлопця доставили до лікарні з численними травмами. В поліції повідомляють, що старша дівчина була твереза.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Водійку затримали, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

