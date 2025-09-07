Смертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє осіб та ще троє отримали травми.

Як повідомили в Нацполіції Києва, аварія сталася сьогодні близько 17:00 на Харківському шосе. За попередньою інформацією, 24-річний водій автомобіля Audi, рухаючись із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Nissan. Від удару Audi загорівся. Водій і 45-річний пасажир загинули на місці.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 59-річний водій і 47-річна пасажирка Nissan, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік. Усі постраждалі госпіталізовані.

На місці працюють слідчі та експерти. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

