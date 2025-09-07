Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні

Смертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: НацполіціяСмертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє осіб та ще троє отримали травми.

Як повідомили в Нацполіції Києва, аварія сталася сьогодні близько 17:00 на Харківському шосе. За попередньою інформацією, 24-річний водій автомобіля Audi, рухаючись із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Nissan. Від удару Audi загорівся. Водій і 45-річний пасажир загинули на місці.

Смертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: НацполіціяСмертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: Нацполіція
Смертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: НацполіціяСмертельна ДТП у Дарницькому районі Києва: загинули двоє людей, ще троє — у лікарні. Фото: Нацполіція

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 59-річний водій і 47-річна пасажирка Nissan, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік. Усі постраждалі госпіталізовані.

На місці працюють слідчі та експерти. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Миколаєві жінку засудили до трьох років ув’язнення за наїзд на 73-річну пенсіонерку

Останні новини про: ДТП

У Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру
У Миколаєві жінку засудили до трьох років ув’язнення за наїзд на 73-річну пенсіонерку
На Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей
Реклама

Читайте також:

новини

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

Аліна Квітко
новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

На Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей
У Миколаєві жінку засудили до трьох років ув’язнення за наїзд на 73-річну пенсіонерку
У Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру

Рейтинг прозорості бюджетів: Миколаїв відкритий лише на 34%

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

11 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay