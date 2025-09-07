Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві жінку засудили до трьох років ув’язнення за наїзд на 73-річну пенсіонерку

У Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру. Фото: Getty imagesУ Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру. Фото: Getty images

У Центральному районному суді Миколаєва ухвалено вирок 29-річній місцевій мешканці, яка у квітні 2025 року збила на пішохідному переході 73-річну жінку.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Трагедія сталася вранці 23 квітня на вулиці Веселинівській. За даними слідства, водійка автомобіля «Mini Cooper», рухаючись із перевищенням швидкості, здійснила наїзд на пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому переходу. Внаслідок отриманих травм жінка померла у кареті швидкої допомоги.

У суді обвинувачена визнала свою провину. Вона пояснила, що у той день везла дітей свого чоловіка до школи. Цією вулицею жінка їздить досить часто, тому знала про наявність переходу. Випереджаючи автомобіль, що рухався зліва, вона побачила, що на пішохідному переході є люди. Обвинувачена намагалась уникнути зіткнення, проте не встигла.

Потерпіла, донька загиблої, просила не карати суворо, аби обвинувачена могла компенсувати завдану шкоду.

Водночас суд дійшов висновку, що виправлення жінки неможливе без ізоляції від суспільства. З урахуванням пом’якшувальних обставин їй призначили мінімальне покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.

Вироком суду жінку засуджено до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.

Нагадаємо, у Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру.

 

