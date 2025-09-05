У Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру

У Миколаєві комунальне авто збило дитину на переході. Фото: поліція Миколаєва

У Миколаєві поліцейські за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 61-річному працівнику «Миколаївоблтеплоенерго», який напередодні наїхав на малолітнього пішохода.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, близько 14:10 у Миколаєві на перетині вулиць Погранична та 4-та Слобідська 61-річний водій Renault Master комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» збив 8-річного хлопчика. Зазначається, що той переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Наразі дитину з травмами доправили до лікарні, де вона й досі перебуває під наглядом медиків.

Слідчі повідомили водієві про підозру за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід водію мікроавтобуса, підозрюваного у смертельній ДТП у Баштанському районі.