На Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

26 вересня на автодорозі «Нечаяне-Камʼянка-Очаків» у Миколаївському районі сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла.

Так за інформацією поліції Миколаївщини, після зіткнення 30-річний керманич легковика ВАЗ-2103 та 22-річний мотоцикліст KAWASAKI отримали травми та були доставлені до лікарні. Пізніше стало відомо, що водій мотоцикла помер від отриманих ушкоджень.

За результатами тестування у крові водія ВАЗ-2103 виявили 1,87 проміле алкоголю. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Нині слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.

