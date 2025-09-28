  • неділя

На Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст

На Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіНа Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

26 вересня на автодорозі «Нечаяне-Камʼянка-Очаків» у Миколаївському районі сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла.

Так за інформацією поліції Миколаївщини, після зіткнення 30-річний керманич легковика ВАЗ-2103  та 22-річний мотоцикліст KAWASAKI отримали травми та були доставлені до лікарні. Пізніше стало відомо, що водій мотоцикла помер від отриманих ушкоджень.

За результатами тестування у крові водія ВАЗ-2103 виявили 1,87 проміле алкоголю. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

На Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіНа Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Нині слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що в центрі Миколаєва водій електроскутера збив жінку на переході. Йому оголосили підозру.

