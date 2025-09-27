  • субота

У центрі Миколаєва водій електроскутера збив жінку на переході: йому оголосили підозру

У центрі Миколаєва водій електроскутера збив жінку на переході: йому оголосили підозру. Фото: Нацполіція

У Миколаєві водій електроскутера збив пішохідку на переході. Потерпілу з травмами доставили до лікарні.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області, аварія сталася 26 вересня близько 19:05 на перехресті проспекту Центрального та вулиці Садової.

За попередніми даними, 20-річний кермувальник електроскутера Maxxter Lumina Blue наїхав на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. 

У суботі, 27 вересня, слідчі повідомили водію про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує до п’яти років тюрми. Найближчим часом суд визначить запобіжний захід.




Раніше повідомлялось, що у Баштанці поліцейський зіткнувся з електромопедом та врізався в будівлю бібліотеки. 

