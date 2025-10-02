  • четвер

Через російські обстріли Херсонщини загинули двоє людей, четверо поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби, 1 жовтня війська Росії атакували 30 населених пунктів Херсонської області.

Під обстріли потрапили житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджено багатоповерхівку, десять приватних будинків, автомобіль та мопед. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення.

Нагадаємо, також вночі, 2 жовтня, росіяни обстріляли депо залізниці в Одесі. Внаслідок атаки поранення отримав машиніст потяга.

В Одесі обстріляли депо «Укрзалізниці»: поранений машиніст
Зеленський прибув у Данію на саміт Євроспільноти
Через обстріл Одещини без світла залишились понад 46 тисяч людей
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Юлія Бойченко
