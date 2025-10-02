Через російські обстріли Херсонщини загинули двоє людей, четверо поранені
- Марія Хаміцевич
9:31, 02 жовтня, 2025
Упродовж минулої доби, 1 жовтня війська Росії атакували 30 населених пунктів Херсонської області.
Під обстріли потрапили житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Пошкоджено багатоповерхівку, десять приватних будинків, автомобіль та мопед. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення.
Нагадаємо, також вночі, 2 жовтня, росіяни обстріляли депо залізниці в Одесі. Внаслідок атаки поранення отримав машиніст потяга.
