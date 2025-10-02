  • четвер

Клуб

В Одесі обстріляли депо «Укрзалізниці»: поранений машиніст

Обстріл залізничного депо в Одесі 2 жовтня. Фото: Олексій КулебаОбстріл залізничного депо в Одесі 2 жовтня. Фото: Олексій Кулеба

Сьогодні вночі, 2 жовтня, Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі.

Внаслідок атаки поранення отримав машиніст потяга. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну допомогу, повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Крім Одеси, удари фіксувалися й по залізничній інфраструктурі північних регіонів, зокрема в Конотопі. Тимчасові зупинки потягів здійснювалися на безпечній відстані від зони ураження, проте вже зранку рух відновили. Через атаку деякі рейси Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримками.

«Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості — нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання», — наголошує Олексій Кулеба.

Обстріл залізничного депо в Одесі 2 жовтня. Фото: Олексій КулебаОбстріл залізничного депо в Одесі 2 жовтня. Фото: Олексій Кулеба
Обстріл залізничного депо в Одесі 2 жовтня. Фото: Олексій КулебаОбстріл залізничного депо в Одесі 2 жовтня. Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, нещодавно російські війська вдарили по тягловій електропідстанції залізничної інфраструктури в одному із сіл Одеської області. Тоді на місці спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники.

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн