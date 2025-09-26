  • пʼятниця

Росіяни атакували залізничну підстанцію на Одещині

Пожежа через російський обстріл Одеської області. Ілюстраційне фото: ДСНС ОдещиниПожежа через російський обстріл Одеської області. Ілюстраційне фото: ДСНС Одещини

Уночі 26 вересня російські війська завдали удару по тягловій електропідстанції залізничної інфраструктури в селі Чубівка Подільського району Одеської області. 

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, внаслідок атаки знеструмлено контактну мережу «Укрзалізниці», пише «Суспільне Одеса».

Зазначається, що двоє працівників підстанції під час повітряної тривоги перебували в укритті, вони не постраждали. На місці спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники.

В Одеській обласній військовій адміністрації уточнили, що пошкоджено трансформатори одного з об’єктів транспортної інфраструктури.

«Близько двох годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області... На щастя, люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України «Вчинення воєнних злочинів»

Повітряну тривогу на Одещині оголосили 25 вересня о 22:50. У Повітряних силах повідомили спершу про ударний дрон, що рухався на захід, а згодом — про групу БпЛА курсом на північ. Відбій тривоги пролунав о 00:29.

Нагадаємо, 25 вересня російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади у Миколаївській області.

