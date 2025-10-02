Подружжя в Одесі підозрюють у підготовці теракту біля меморіалу

В Одесі правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюють у підготовці вибуху. Фото: СБУ

В Одесі правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюють у підготовці вибуху біля Меморіалу героїчної оборони міста — 411-ї берегової батареї.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вони мали забрати в одному з парків саморобний вибуховий пристрій, замаскований під дерев’яний пеньок, і встановити його поруч із меморіалом. Вибух планували здійснити під час перебування там військовослужбовців.

«Зловмисники забрали вибухівку і зберігали її вдома, очікуючи подальших інструкцій від ворожих спецслужб. Правоохоронці вчасно викрили їхні наміри, запобігли теракту та затримали подружжя. Під час обшуків вилучили мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами та сам вибуховий пристрій», — повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваних завербували російські спецслужби, обіцяючи винагороду від 5 до 10 тисяч доларів і виїзд за кордон.

Жінці та чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 14 частиною та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України «Підготовка до терористичного акту». Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що додатково розглядають питання про кваліфікацію дій затриманих як державної зради, вчиненої під час воєнного стану.