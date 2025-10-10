Вночі на Миколаївщині збили чотири безпілотника

Уламки збитого Shahed. Архівне фото «МикВісті»

Уночі, 10 жовтня, в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили чотири БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також минулої доби, 9 жовтня, росіяни двічі обстріляли артилерією Куцурубську громаду та п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.