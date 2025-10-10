  • пʼятниця

    10 жовтня, 2025

  • 12.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі на Миколаївщині збили чотири безпілотника

Уламки збитого Shahed. Архівне фото «МикВісті»Уламки збитого Shahed. Архівне фото «МикВісті»

Уночі, 10 жовтня, в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили чотири БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також минулої доби, 9 жовтня, росіяни двічі обстріляли артилерією Куцурубську громаду та п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Останні новини про: Війна в Україні

Bloomberg: Російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою
Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії та запропонував виключити Іспанію з НАТО
Доба на Херсонщині: є загиблий та поранені, пошкоджені будинки, банк та магазин
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
новини

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: є загиблий та поранені, пошкоджені будинки, банк та магазин
Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії та запропонував виключити Іспанію з НАТО
Bloomberg: Російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак