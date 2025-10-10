  • пʼятниця

Доба на Херсонщині: є загиблий та поранені, пошкоджені будинки, банк та магазин

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи дрони та артилерію.

Внаслідок атак загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ворожі обстріли пошкодили будівлю банку, п’ять багатоквартирних і дев’ять приватних будинків, магазин, гараж та кілька автомобілів.

Нагадаємо, що влада Миколаївської та Херсонської областей працюють над відновленням альтернативного шляху до Херсона, оскільки основна траса перебуває під постійними обстрілами російських військ.

