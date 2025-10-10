У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин

На Київщині через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин. Фото: ДСНС Київщини

Унаслідок чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру Київщини без світла залишилися близько 28 тисяч родин.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, під ворожим ударом опинилися об’єкти енергетики.

«Їхня ціль — залишити нас у темряві, без води та тепла», — зазначив очільник у своєму дописі.

Через пошкодження електромереж лівий берег столиці тимчасово залишився без світла. У населених пунктах області вже розгортають пункти незламності для забезпечення людей необхідними ресурсами.

Крім того, у Броварах внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхові будинки та чотири продуктові кіоски. Два автомобілі знищено, ще два — пошкоджено. У житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна та посічено фасади.

