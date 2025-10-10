Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки

Директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки. Фото: скріншот з відео

Директорка київського ліцею №109 Віталія Полякова заявила, що не пускала учнів у шортах не через порушення дрес-коду, а з «міркувань безпеки» під час атак російських дронів.

Майже через місяць після інциденту, у коментарі виданню «Комерсант Український» жінка пояснила, що не наполягала на обов’язковому запровадженні шкільної форми, а просто прагнула «убезпечити дітей» від можливих наслідків обстрілів.

— Мені б хотілось, щоб діти, коли йдуть додому, залишали школу безпечно. До прикладу, після цього інциденту була тривога, вночі з 1 на 2 вересня теж було декілька шахедних атак. Зазвичай, коли «Шахеди» прилітають, то вони нічого доброго нам не несуть. Вони несуть касетні боєприпаси, шрапнель, а ще багато того, що викликає алергічні реакції. Я не можу сказати, що це за речовини, я не хімік. Почервоніння, набряк… цей набряк виникає дуже швидко. Ми не встигаємо викликати швидку чи перенести дитину, а без дозволу батьків швидка не може зробити ніяких маніпуляцій. Про це ніхто не говорить, але на всіх відкритих ділянках тіла можуть бути такі реакції, — зазначила директорка.

Нагадаємо, що у Києві навколо ліцею №109 виник скандал через дії директорки, яка 2 вересня не пускала дітей у шортах чи капрі на територію школи, аргументуючи це «пляжним виглядом». Батьки викликали поліцію, конфлікт припинили. Управління освіти Печерського району розпочало перевірку та заявило про неприпустимість таких дій. Освітня омбудсменка нагадала, що з 2019 року обов’язкова шкільна форма в Україні скасована.

Сергій Грішин зазначив, що директорка 109-ї київської школи, яка не пускає дітей у шортах, виглядає так, ніби зібралася на рибалку, і назвав це смішним.

Після інциденту в київському ліцеї №109, де дітей не пустили на заняття через шорти, Управління освіти Миколаївської міської ради опублікувало роз’яснення щодо норм зовнішнього вигляду учнів.