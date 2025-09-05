У школах можна носити шорти: Миколаївське управління освіти пояснило, як мають вдягатися учні
Марія Хаміцевич
19:37, 05 вересня, 2025
Після інциденту в київському ліцеї №109, де дітей не пустили на заняття через шорти, Управління освіти Миколаївської міської ради опублікувало роз’яснення щодо норм зовнішнього вигляду учнів.
Про це повідомили на офіційній сторінці управління.
У відомстві нагадали, що з 2019 року обов’язкову шкільну форму в Україні скасовано. Учні можуть самі обирати одяг, однак він має бути охайним, стриманим і доречним до навчальної атмосфери.
В управлінні зазначають, що у спекотну погоду діти можуть носити легкі речі — сукні, спідниці, шорти чи футболки, а в холодний період — штани, джинси, светри або сорочки.
«Одяг у школі – це не про заборони, а про повагу до себе, однокласників і вчителів. Він допомагає формувати робочу атмосферу і нагадує, що школа — це місце для навчання. Ми переконані, що жодна дитина не має втрачати право на уроки через одяг. Якщо виникають непорозуміння, їх завжди краще вирішувати розмовою, а не заборонами. Наша мета проста – щоб кожному учневі було зручно, комфортно і приємно ходити до школ», — йдеться у заяві.
Нагадаємо, у Києві директорка ліцею №109 не дозволила учням у шортах та капрі зайти на навчання. Діти плакали біля воріт, а ситуація викликала широкий суспільний резонанс.
Слід зазначити, що цьогоріч на Миколаївщині з 397 закладів освіти 179 працюватимуть очно, 165 — у змішаному форматі, і лише 65 залишаться на дистанційному навчанні.
