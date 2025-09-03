На Миколаївщині 87% шкіл розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматі, — ОВА

Центральний корпус опорної школи у Снігурівці. Архівне фото МикВісті

Цьогоріч на Миколаївщині з 397 закладів освіти 179 працюватимуть очно, 165 — у змішаному форматі, і лише 65 залишаться на дистанційному навчанні.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

За її словами, у всіх школах є облаштовані укриття, які обстежені та затверджені ДСНС.

— Таким чином, 87% усіх шкіл Миколаївщини планують працювати в очному або змішаному форматі. Це означає, що в цих закладах є укриття, які готові прийняти учнів та педагогів. Кількість дітей і працівників, які перебуватимуть у школах, відповідатиме місткості укриттів. Усі вони перебувають на обліку в ДСНС, обстежені та мають позитивні акти, — зазначила Алла Веліховська.

Окрему увагу приділили навчальним закладам на деокупованих територіях, де через війну повністю зруйновано 35 шкіл, ще 85 — зазнали серйозних пошкоджень, проте вже відновлені. Там, де будівлі неможливо відновити, освітній процес проходитиме в модульних школах.

— У населених пунктах, де школи зруйновані, завдяки підтримці Норвезької ради облаштовані модульні школи з укриттями. Це тимчасове рішення, щоб діти не втрачали можливості вчитися, доки не буде побудовано нові приміщення, — додала вона.