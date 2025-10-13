  • понеділок

Клуб

У вересні трамваї Миколаєва простоювали понад 6 годин через неправильно припарковані авто

У вересні трамваї Миколаєва простоювали понад 6 годин, через неправильне паркування водіїв. Ілюстративне фото: Патрульна поліція у Миколаївській областіУ вересні трамваї Миколаєва простоювали понад 6 годин, через неправильне паркування водіїв. Ілюстративне фото: Патрульна поліція у Миколаївській області

У вересні рух трамваїв у Миколаєві був зупинений на понад 400 хвилин, через неправильно припарковані автомобілі.

У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» наголошують, що безвідповідальне паркування блокує колії та завдає незручностей пасажирам.

Водіїв автотранспорту закликають бути уважними та не блокувати рух громадського транспорту.

На підприємстві нагадали, що за простій електротранспорту через неправильне паркування передбачений штраф. Зокрема, 1692 гривень — за простій трамваю, 1794 гривень — тролейбусу.

Раніше повідомлялось, що водійка отримала більше шести тисяч гривень штрафу за недостатньо щільне паркування у кишені, яким перекрила рух трамвая у центрі Миколаєва.

