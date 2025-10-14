Обстріли Херсонщини: пошкоджені десятки будинків, школа і ботанічний, є поранені

Наслідки після обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Минулої доби війська РФ атакували 33 населені пункти Херсонської області. Під обстріли з артилерії та удари дронів потрапили об’єкти критичної й соціальної інфраструктури.

Про це повідомив вранці 14 жовтня керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 24 приватні будинки, будівлю навчального закладу, ботанічний сад, магазин, гараж, адмінбудівлю та кілька автомобілів. Внаслідок атак поранення дістали восьмеро людей.

Крім цього, із громад на правому березі області 13 жовтня евакуювали п’ятьох людей. Для отримання допомоги можна звертатися до обласного центру з питань евакуації за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщиниевакуювали 3,3 тисячі людей.