  • неділя

    5 жовтня, 2025

  • 12.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 12.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Від початку літа 3,3 тисячі людей евакуювали з прифронтових територій Херсонщини

Від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.

Серед евакуйованих 314 дітей та 229 маломобільних жителів, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Наразі в Україні працюють 19 транзитних центрів. Загалом з українських прифронтових територій евакуювали понад 105,3 людей. З них 12 тисяч — діти.

«У транзитних центрах люди отримують комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій», — пише міністерство.

Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

За даними Мінрозвитку, в Україні працює 1095 місць тимчасового проживання. Станом на 3 жовтня вільними залишаються понад 6,2 тисячі ліжко-місць.

Найбільше таких місць проживання створено у Дніпропетровській області — 135, Закарпатській — 111, Харківській — 78 та Кіровоградській — 76.

Нагадаємо, з потенційно небезпечних районів Чернігівської області добровільно евакуювали понад 6857 осіб, серед яких 1422 дитини. Проте попри російські атаки, рішення про примусову евакуацію населення так і не ухвалили.

Останні новини про: Війна в Україні

Ворог шість разів атакував FPV-дронами дві громади на Миколаївщині: пошкоджено приватний будинок
Окупанти двічі вдарили по вокзалу у Шостці: повторно, коли почалася евакуація
Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі — вони будуть готові збивати дрони та літаки
Реклама

Читайте також:

новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі — вони будуть готові збивати дрони та літаки
Окупанти двічі вдарили по вокзалу у Шостці: повторно, коли почалася евакуація
Ворог шість разів атакував FPV-дронами дві громади на Миколаївщині: пошкоджено приватний будинок

На ремонт доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

11 годин тому

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Аліна Квітко

Головне сьогодні