Від початку літа 3,3 тисячі людей евакуювали з прифронтових територій Херсонщини

Від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.

Серед евакуйованих 314 дітей та 229 маломобільних жителів, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Наразі в Україні працюють 19 транзитних центрів. Загалом з українських прифронтових територій евакуювали понад 105,3 людей. З них 12 тисяч — діти.

«У транзитних центрах люди отримують комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій», — пише міністерство.

Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

За даними Мінрозвитку, в Україні працює 1095 місць тимчасового проживання. Станом на 3 жовтня вільними залишаються понад 6,2 тисячі ліжко-місць.

Найбільше таких місць проживання створено у Дніпропетровській області — 135, Закарпатській — 111, Харківській — 78 та Кіровоградській — 76.

Нагадаємо, з потенційно небезпечних районів Чернігівської області добровільно евакуювали понад 6857 осіб, серед яких 1422 дитини. Проте попри російські атаки, рішення про примусову евакуацію населення так і не ухвалили.