З прикордонних районів Чернігівщини евакуювали понад 6 тисяч людей

Евакуація дітей. Ілюстраційне фото з відкритих мережЕвакуація дітей. Фото ілюстративне.

У Чернігівській області з потенційно небезпечних районів добровільно евакуювали понад 6857 осіб, серед яких 1422 дитини. Проте попри російські атаки, рішення про примусову евакуацію населення так і не ухвалили.

Про це повідомила обласна військова адміністрація у відповіді на запит LIGA.net.

Найбільше евакуювали людей з населених пунктів, розташованих у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю.

Також наразі триває переміщення дітей-вихованців обласних інтернатів та інших цілодобових закладів освіти, розташованих менш ніж за 100 кілометрів від кордону. Сам план евакуації цих закладів затвердили ще 30 травня 2024 року.

Паралельно здійснюється евакуація маломобільних осіб, людей з інвалідністю та дітей. Переміщення забезпечують транспортні засоби гуманітарної місії «Проліска», благодійного фонду «Рокада», Товариства Червоного Хреста України та благодійного фонду «Право на захист».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що російський обстріл 1 жовтня спричинив масштабні перебої в енергосистемі Чернігівщини. У регіоні вже другий день застосовують аварійні відключення. Так місцеві жителі залишаються по 6 годин без світла.

