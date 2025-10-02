Блекаут на Чернігівщині: у регіоні вже другий день оговтуються після обстрілу Росії

На Чернігівщині вже другий день оговтуються після обстрілу Росії. Фото ілюстративне: Офiс президента

Російський обстріл 1 жовтня спричинив масштабні перебої в енергосистемі Чернігівщини. У регіоні вже другий день застосовують аварійні відключення. Так місцеві жителі залишаються по 6 годин без світла.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

За його словами, удар по підстанції у Славутичі спричинив критичну ситуацію в енергосистемі.

— Ситуація в енергосистемі — критична. Це результат удару по підстанції в Славутичі. Завдання №1 — заживити енергооб’єкти. Наші зараз працюють від альтернативних джерел. Запас пального — на контролі. Погодинні відключення світла — вимушена міра: зараз 3 години зі світлом, 6 — без світла. Втім, окрім відключень за графіком, енергетики змушені додатково застосовувати й аварійні відключення також, — зазначив В'ячеслав Чаус.

Він додав, що наступним кроком має стати відновлення мобільного зв’язку:

— Оператори знають, як діяти і забезпечують стабільність. Проблематику відпрацьовуємо, — підкреслив очільник Чернігівської ОДА.

У регіоні вже розгорнули понад 200 «пунктів незламності», де можна зігрітися та підзарядити гаджети. За потреби їх кількість обіцяють збільшити.

Разом із відключеннями електроенергії почалися й перебої з водопостачанням. Частина насосних станцій працює на генераторах, але, як попереджають у владі, можливі й збої. У разі необхідності планують організувати підвіз питної води.

Ситуація також позначилася на освітньому процесі. У Чернігові школи до кінця тижня перейшли на дистанційне навчання, садочки 2 жовтня не працювали. У громадах області рішення щодо формату навчання ухвалюють окремо.

— У кожній громаді заклади освіти вирішують, у якому режимі функціонувати — онлайн чи офлайн. Це залежить від безпекової ситуації, наявності укриттів і генераторів, — підсумував В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, що 1 жовтня після атаки російських військ по міській підстанції у Славутичі було зафіксовано повне знеструмлення. Через це на Чорнобильській АЕС стався блекаут, який тривав понад три години. Про перебої з електропостачанням тоді також заявив президент Володимир Зеленський.

Згодом на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання після російських ударів.