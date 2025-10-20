  • понеділок

За тиждень над Херсонщиною збили понад 2 тис. російських дронів

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

За минулий тиждень українські військові знищили 96% дронів, якими росіяни атакували Херсонщину, половину з них — над Херсоном.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 2432 російських БпЛА, які були націлені на мирних людей та цивільну інфраструктуру, 2331 — збили або знешкодили. З них 1156 — безпосередньо над обласним центром.

— Дякую воїнам, які вдень і вночі захищають наш регіон від російського дронового терору, — написав Олександр Прокудін.

Інфографіка: Херсонська ОВАІнфографіка: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що за минулу добу російська армія обстріляла 31 населений пункт Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

