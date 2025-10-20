За тиждень над Херсонщиною збили понад 2 тис. російських дронів
Світлана Іванченко
•
22:34, 20 жовтня, 2025
За минулий тиждень українські військові знищили 96% дронів, якими росіяни атакували Херсонщину, половину з них — над Херсоном.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, 2432 російських БпЛА, які були націлені на мирних людей та цивільну інфраструктуру, 2331 — збили або знешкодили. З них 1156 — безпосередньо над обласним центром.
— Дякую воїнам, які вдень і вночі захищають наш регіон від російського дронового терору, — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що за минулу добу російська армія обстріляла 31 населений пункт Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
