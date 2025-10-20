  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 7.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсонщини: пошкоджені будинки і тролейбусна мережа, є загиблий та поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія обстріляла 31 населений пункт Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це 20 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, адмінбудівлю та тролейбусну мережу.

Як уточнив у національному телемарафоні заступник голови ОВА Олександр Толоконніков, якого цитує «Суспільне Херсон», через артилерійський обстріл села Козацьке загинув 71-річний чоловік. Також поранення отримали двоє херсонців під час вечірнього удару по магазину «АТБ» і жителька села Томина Балка.

— По прибережній зоні російські війська били дронами, артилерією, мінометами. Постійні атаки трохи зменшилися вчора, але сьогодні, 20 жовтня, бачимо, що з самого ранку б’ють, і думаю, що знову збільшиться активність, — розповів Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.

Останні новини про: Війна в Україні

FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА
Україна і США можуть розширити співпрацю у газовій та атомній енергетиці
Трамп заперечив, що закликав Зеленського поступитися Донбасом
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Даріна Мельничук
новини

«Гірше, ніж у 2023 році», — Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заперечив, що закликав Зеленського поступитися Донбасом
Україна і США можуть розширити співпрацю у газовій та атомній енергетиці
FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА

FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА

Зеленський готовий долучитися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

Для підприємств 20 жовтня діятимуть обмеження електропостачання, — «Укренерго»