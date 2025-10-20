Обстріли Херсонщини: пошкоджені будинки і тролейбусна мережа, є загиблий та поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія обстріляла 31 населений пункт Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це 20 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, адмінбудівлю та тролейбусну мережу.

Як уточнив у національному телемарафоні заступник голови ОВА Олександр Толоконніков, якого цитує «Суспільне Херсон», через артилерійський обстріл села Козацьке загинув 71-річний чоловік. Також поранення отримали двоє херсонців під час вечірнього удару по магазину «АТБ» і жителька села Томина Балка.

— По прибережній зоні російські війська били дронами, артилерією, мінометами. Постійні атаки трохи зменшилися вчора, але сьогодні, 20 жовтня, бачимо, що з самого ранку б’ють, і думаю, що знову збільшиться активність, — розповів Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.