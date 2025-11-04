Обстріли Херсонщини: поранені шестеро людей, пошкоджені будинки і автомобілі

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Поранення дістали шестеро людей.

Про це вранці 4 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, удари завдали по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено вісім багатоповерхових і 14 приватних будинків, адміністративну будівлю, автомобілі та автобус.

Крім цього, вночі рятувальники ліквідували пожежу в одному з районів Херсона. Вогонь спалахнув у житловому будинку після російського обстрілу. Постраждалих немає.

Пожежа у Херсоні, яка виникла через російський обстріл. Фото: ДСНС Херсонщини Пожежа у Херсоні, яка виникла через російський обстріл. Фото: ДСНС Херсонщини Пожежа у Херсоні, яка виникла через російський обстріл. Фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні. На момент атаки в закладі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав це черговим воєнним злочином.