Обстріли Херсонщини: поранені шестеро людей, пошкоджені будинки і автомобілі
- Марія Хаміцевич
9:19, 04 листопада, 2025
Минулої доби російські війська обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Поранення дістали шестеро людей.
Про це вранці 4 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, удари завдали по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено вісім багатоповерхових і 14 приватних будинків, адміністративну будівлю, автомобілі та автобус.
Крім цього, вночі рятувальники ліквідували пожежу в одному з районів Херсона. Вогонь спалахнув у житловому будинку після російського обстрілу. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні. На момент атаки в закладі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав це черговим воєнним злочином.
