У двох селах на Миколаївщині горіли будинки
- Марія Хаміцевич
11:00, 06 листопада, 2025
У середу 5 листопада на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дві пожежі.
У селі Кашперо-Миколаївка Баштанського району загорівся приватний будинок. Вогонь охопив 15 квадратних метрів, але його вдалося швидко загасити, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Ще одне займання сталося у селі Кавуни Первомайського району — там пожежа виникла на території об’єкта площею близько 5 квадратних метрів. Причини обох загорянь наразі встановлюються.
