У двох селах на Миколаївщині горіли будинки

Пожежа у селі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа у селі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У середу 5 листопада на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дві пожежі.

У селі Кашперо-Миколаївка Баштанського району загорівся приватний будинок. Вогонь охопив 15 квадратних метрів, але його вдалося швидко загасити, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Ще одне займання сталося у селі Кавуни Первомайського району — там пожежа виникла на території об’єкта площею близько 5 квадратних метрів. Причини обох загорянь наразі встановлюються.

