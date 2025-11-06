  • четвер

Клуб

Штовхнув, а тіло сховав у криниці: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві дружини

У Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратураУ Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратура

У Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Спочатку чоловік повідомив поліції, що жінка зникла безвісти, однак пізніше зізнався, що під час сварки штовхнув її, після чого вона загинула, а тіло він сховав у криниці.

Як повідомили в прокуратурі, 16 жовтня цього року до поліції звернувся чоловік із заявою про зникнення дружини. Він стверджував, що жінка пішла з дому два дні тому та не повернулася. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та допитали свідків. Під час перевірки показань поліграф показав, що заявник може бути причетним до зникнення.

У Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратураУ Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратура
У Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратураУ Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратура
У Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратураУ Баштанці місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві дружини. Фото: Обласна прокуратура

Вже 2 листопада чоловік сам звернувся до поліції та зізнався у скоєному. За даними слідства, 14 жовтня між подружжям стався побутовий конфлікт. У ході сварки чоловік штовхнув дружину, внаслідок чого вона впала, вдарилася головою об лавку та померла. Щоб приховати злочин, підозрюваний загорнув тіло у брезент і вночі вивіз до села Зелений Гай, де скинув у криницю.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили тіло жінки. За попереднім висновком експерта, смерть настала від тяжких черепно-мозкових травм.

3 листопада чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що у Миколаєві засудили до 12 років тюрми чоловіка за жорстоке вбивство власної матері.

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

