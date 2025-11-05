  • середа

Клуб

Не менше 18 ударів у шию: у Миколаєві чоловіка засудили до 12 років за жорстоке вбивство матері

Жителя Миколаєва підозрюють за побиття незнайомого. Ілюстративне фото: Слово і ДілоУ Миколаєві 5 листопада чоловіка засудили до 12 років за жорстоке вбивство матері. Ілюстративне фото: Слово і Діло

У Миколаєві суд засудив 24-річного чоловіка да 12 років позбавлення волі за жорстоке вбивство власної матері.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області. Трагедія сталася у квітні цього року. Правоохоронцями зазначається, що під час сварки син накинувся на матір та наніс 41-річній жінці не менше 18 ударів ножем у шию. Він також побив її уламком скляної вази по голові. Від отриманих поранень постраждала померла на місці.

Тіло жінки виявила сусідка, яка й повідомила про подію до поліції.

Суд визнав його винним за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, — та призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі.

