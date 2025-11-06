ССО і ракетні війська знищили базу зберігання «Шахедів» у Донецьку, — «Мадяр»

ССО і ракетні війська рознесли базу зберігання «Шахедів» у Донецьку. Фото: опубліковане в пабліках РФ

В ніч на 6 листопада в районі колишнього Донецького аеропорту атакували базу зберігання, комплектування та запуску російських «Шахедів».

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр».

За його словами, спільну операцію в районі тимчасово окупованого Донецька провели Сили спецоперацій, Ракетні війська та артилерія України та бригадна розвідка 414 обр СБС «Птахи Мадяра».

— Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА, — розповів «Мадяр».

