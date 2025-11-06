ССО і ракетні війська знищили базу зберігання «Шахедів» у Донецьку, — «Мадяр»
- Світлана Іванченко
22:27, 06 листопада, 2025
В ніч на 6 листопада в районі колишнього Донецького аеропорту атакували базу зберігання, комплектування та запуску російських «Шахедів».
Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр».
За його словами, спільну операцію в районі тимчасово окупованого Донецька провели Сили спецоперацій, Ракетні війська та артилерія України та бригадна розвідка 414 обр СБС «Птахи Мадяра».
— Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА, — розповів «Мадяр».
Раніше Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів про удар по Бєлгородському водосховищу та розкрив назву операції.
