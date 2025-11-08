Миколаїв атакували «Шахедами»: під удар потрапила промислова інфраструктура

У ніч на 8 жовтня російська армія запустила по Миколаєву декілька безпілотників типу «Shahed».

Як повідомляють у Миколаївській ОВА, постраждалих внаслвдок атак серед населення немає.

Про яку кількість дронів йдеться, наразі точно невідомо, однак моніторингові канали писали попередньо про 8 БпЛА.

— Вночі ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed». Під атакою була промислова інфраструктура. Постраждалих немає, — вказують в ОВА.

Крім того, відомо, що було збито/подавлено три безпілотники типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Удари по Миколаєву в листопаді 2025 року

Зазначимо, що це не перший за останній час обстріл Миколаєва. Зокрема 1 листопада вранці російські війська завдали удару балістичною ракетою, попередньо типу «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Серед поранених були дві дитини.

3 листопада Миколаїв атакували ударні безпілотники «Shahed». Один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Загалом вночі сили протиповітряної оборони збили 18 безпілотників «Shahed 131/136» і дронів-імітаторів різних типів. Через російські удари, на Миколаївщині 12 сіл залишились без світла.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у прямому ефірі назвав ці атаки «звичайними актами тероризму».