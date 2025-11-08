Сили спецоперацій показали знищення російської установки С-400 «Тріумф» і складу боєприпасів у Криму

У тимчасово окупованому півострові Крим було знищено пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» і склад боєприпасів.

Про це 8 листопада повідомили Сили спецоперацій.

Як зазначили в ССО, ці дії стали результатом операції, яку виконували підрозділи Руху опору у взаємодії з групами Deep Strike. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки.

Розвідка отримала дані про розташування складу боєприпасів 18-ї армії РФ у селі Удачне поблизу Сімферополя. Після підтвердження цієї інформації об'єкт був атакований безпілотниками ССО в ніч на 6 жовтня.

«Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. Об'єкт ППО розташовувався в селі Уютне поблизу Євпаторії», — йдеться в повідомленні ССО.

Цей комплекс, який росіяни використовують як для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані, так і для ударів по території України, був повністю знищений.

Нагадаємо, військово-морські сили України успішно знищили російський склад боєприпасів у районі Кінбурнської коси на Миколаївщині. Операція проводилася спільно з підрозділом Служби безпеки України.