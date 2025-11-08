  • субота

    8 листопада, 2025

  • 10.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 10.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сили спецоперацій показали знищення російської установки С-400 «Тріумф» і складу боєприпасів у Криму

У тимчасово окупованому півострові Крим було знищено пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» і склад боєприпасів.

Про це 8 листопада повідомили Сили спецоперацій.

Як зазначили в ССО, ці дії стали результатом операції, яку виконували підрозділи Руху опору у взаємодії з групами Deep Strike. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки.

Реклама

Розвідка отримала дані про розташування складу боєприпасів 18-ї армії РФ у селі Удачне поблизу Сімферополя. Після підтвердження цієї інформації об'єкт був атакований безпілотниками ССО в ніч на 6 жовтня.

«Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. Об'єкт ППО розташовувався в селі Уютне поблизу Євпаторії», — йдеться в повідомленні ССО.

Цей комплекс, який росіяни використовують як для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані, так і для ударів по території України, був повністю знищений.

Нагадаємо, військово-морські сили України успішно знищили російський склад боєприпасів у районі Кінбурнської коси на Миколаївщині. Операція проводилася спільно з підрозділом Служби безпеки України.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна запускає програму захисту Херсону та прифронтових міст від дронів, — Зеленський
Росія завербувала африканців із 36 країн, більшість гине за місяць, — глава МЗС
Перші контракти на експорт української зброї очікують у другій половині 2026 році
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Перші контракти на експорт української зброї очікують у другій половині 2026 році
Росія завербувала африканців із 36 країн, більшість гине за місяць, — глава МЗС
Україна запускає програму захисту Херсону та прифронтових міст від дронів, — Зеленський

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць

9 годин тому

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні