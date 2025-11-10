Громада, влада та бізнес: у Миколаєві вперше за 15 років оновлять Статут міста

Миколаївці долучаються до написання нової редакції Статуту міста. Фото: міськрада Миколаєва, «МикВісті»

У Миколаєві створили робочу групу для підготовки нової редакції Статуту міста. До її складу увійшли 16 представників органів місцевого самоврядування, 16 представників місцевих інституцій громадянського суспільства, двоє незалежних експертів і двоє представників бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, чинний Статут Миколаєва діє ще з 3 вересня 2009 року. За словами першого заступника міського голови Віталія Лукова, оновлення документа, в першу чергу, стало необхідним через зміни в українському законодавстві.

– Щодо народовладдя відбулися певні зміни в українському законодавстві, і відповідно до європейських стандартів нам потрібно переглянути Статут міста. Виходячи ще з деколонізації та декомунізації, там були деякі нюанси, де, наприклад, враховувалась історія Росії в нашому Статуті, і так далі, – розповів Віталій Луков в коментарі «МикВісті».

Зокрема, у Статуті зустрічаються топоніми з застарілими назвами, скриншот з документа

За його словами, особливу увагу у новому Статуті приділять «чіткому прописанню» інструментів громадської участі:

– Громадські ініціативи — це те, що ми обов’язково маємо чітко прописати та закріпити в Статуті. Робота над документом триває, і орієнтовно навесні ми плануємо представити кінцевий варіант. Зараз, розпорядженням міського голови, створена велика дорадча експертна група, яка збирає пропозиції від різних громадських об’єднань. Важливо, що в групі дотримано баланс між представниками виконавчих органів і громадськістю, щоб жодна зі сторін не мала переваги при формуванні рекомендацій.

За яким принципом обирали, хто увійде до робочої групи?

Представників громадськості, а також членів робочої групи від органів місцевого самоврядування, експертного середовища та бізнесу обирали через відкритий конкурс. Кандидати заповнювали анкету на сайті міськради, а прийом заяв тривав до 21 вересня.

– На сайті міськради було оголошення про набір до складу робочої групи, де розмістили анкету для кандидатів. Усі охочі могли її заповнити, після чого проводилося рейтингове голосування. До розширеної робочої групи перед цим працювала невелика експертна група, яка вивчала зміни до законодавства та формувала рейтинг кандидатів. Обирали тих, хто мав портфоліо, досвід і досягнення у громадському секторі. За результатами голосування до групи увійшли 16 представників громадськості, – розповіла представниця громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва», яка увійшла до складу робочої групи, Тетяна Золотухіна.

Представники робочої групи, фото: Миколаївська міська рада Представники робочої групи, фото: Миколаївська міська рада Представники робочої групи, фото: Миколаївська міська рада

Тетяна Золотухіна вважає, що нова редакція Статуту має включати не лише інструменти громадської участі, а й інші принципи, яких досі не було у старому документі 2009 року.

– Крім інструментів громадської участі, Статут повинен містити й інші засади, яких досі не було у документі 2009 року. У чинному Статуті залишилися застарілі норми та російські наративи [...] За законом № 3703, у Статуті має бути передбачено щонайменше десять інструментів громадської участі — за потреби їх може бути більше. Це забезпечує можливість реагувати на будь-які життєві ситуації, – додала вона.

За словами Тетяни Золотухіної, перші засідання робочої групи заплановані вже на третю декаду листопада. Саме тоді розпочнеться робота над текстом оновленого Статуту міста.

