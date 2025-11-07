У Миколаєві планують збудувати 150 квартир соціального житла: хто зможе отримати

Мікрорайон Соляні, ілюстративне фото: Autostrada

У Миколаєві, в мікрорайоні Соляні, до 2028 року планують збудувати 150 квартир соціального житла за підтримки данського фонду GAU Fonden.

Про це під час брифінгу в четвер, 6 листопада, розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

Як відомо, зараз місто готується до підписання угоди з данським фондом GAU Fonden щодо будівництва соціального житла.

— Соціальне житло будуватиметься для малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. Процедура відбору сімей повинна бути врегульована в проєктній угоді. Але додатків до неї поки що не було — це одне з наших питань, щоб ми розуміли, як це відбуватиметься, — зазначив Ігор Набатов.

За його словами, проєктування планують розпочати на початку 2026 року, а завершити будівництво — до середини 2028-го.

— Цей графік ще може змінюватися. GAU Fonden працює у двох містах України — Чернігові та Миколаєві. У Чернігові вони почали трохи раніше, і з огляду на їхній досвід там, коригують строки й підхід у нас, щоб уникнути можливих проблем, — пояснив Ігор Набатов.

Що відомо про GAUFonden?

Фонд GAU Fonden уже встановив чотири модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб у Доманівці.

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, до кінця 2026 року в області планують звести загалом 25 таких будинків. Наступним етапом стане створення містечка зі 50 модульних будинків у Первомайську.

Крім того, розглядаються ідеї використання подібних конструкцій для облаштування центрів надання адміністративних послуг і амбулаторій.

Нагадаємо, Данія у межах нової програми підтримки України спрямує близько 224 мільйонів євро на відновлення Миколаївської області. Основну увагу зосередять на відбудові інфраструктури регіону та посиленні стійкості Миколаївщини.

За попередні три роки Данія вже виділила місту та області допомогу на суму близько 213 мільйони євро. Основний акцент тоді робився на найбільш нагальних потребах — відновленні критичної інфраструктури.