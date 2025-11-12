ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Басова під арешт із можливістю застави ₴40 млн

Суд обирає запобіжний захід Дмитру Басову. Фото: «Слідство.Інфо»

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки державного підприємства «Енергоатом» Дмитру Басову (відомий на плівках НАБУ як «Тенор») у справі про корупцію. Його взяли під варту строком на 60 діб із можливістю внести заставу у 40 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з онлайн-трансляцій судових засідань, яке слухає Вищий антикорупційний суд, повідомляють «МикВісті».

Таким чином суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка наполягала на арешті з правом застави у понад 45 мільйонів гривень. Крім того, ВАКС постановив, що Дмитро Басов має здати усі закордонні паспорти, не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, а також утриматися від спілкування з міністром оборони Рустемом Умєровим і підозрюваним у цій самій справі Тимуром Міндічем.

Прокурор Іван Дячук під час засідання заявив, що Басов був одним із ключових членів злочинної організації, яка систематично зловживала службовим становищем. За його словами, посадовець не лише одержував гроші, але й передавав їх далі — зокрема, одному з керівників підприємства Ігорю Миронюку (пвсевдонім «Рокет»). Також він нібито забезпечував засоби конспірації, аби уникнути викриття схеми.

— Саме Дмитро Миколайович в складі даної злочинної організації одержував гроші у коштах неправомірну вигоду за вчинення ним дій з використанням службового становища в інтересах контрагентів «Енергоатому». Басов систематично передавав одержані раніше злочинним шляхом грошові кошти для Миронюка, — розповів Іван Дячук.

Водночас, адвокат Дмитра Басова Віталій Наум заявив, що інформації про те, що його клієнт дійсно отримував гроші, немає.

— Нема тіла — нема діла. Немає хабаря — немає справи… Свідомо 167 детективів НАБУ не збирали інформацію, а потім зрозуміли, що потрібні люди, і знайшли 5 людей, яким оголосили підозри в останній момент, — сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час обшуку в помешканні Дмитра Басова, той намагався знищити важливі телефони та документи. Сам фігурант пояснив це тим, що не хотів, щоб стали відомі його особисті дані, які в них зберігались. У квартирі, де Дмитро Басов зустрічався з іншими підозрюваними справи, детективи НАБУ також нібито виявили зібрані дані про працівників і керівників Бюро.

У разі доведення провини, Дмитру Басову загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.