Корупція в «Енергоатомі»: прокурори заявили, що один з фігурантів намагався розірвати документи, а інший розбив телефони

Підозрювані у корупційній схемі колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов під час затримання намагались знищити важливі документи та телефони.

Про це стало відомо з онлайн-трансляцій судових засідань, яке слухає Вищий антикорупційний суд, повідомляють «МикВісті».

Обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку. Скриншот з трансляції ВАКС Обрання запобіжного заходу Дмитру Басову. Скриншот з трансляції ВАКС

Напередодні стало відомо, що Ігор Миронюк (відомий на плівках НАБУ як «Рокет») під час затримання хотів знищити частину документів, намагаючись їх розірвати. Розгляд провадження вчора тривав до 22:00. Пізніше суддя заявив про перерву до ранку 12 листопада.

Під час обрання запобіжного заходу Дмитру Басову («Тенор») сьогодні, 12 листопада, прокурор зазначив, що під час обшуку за місцем проживання він знищив наявні при ньому мобільні телефони. Сам фігурант пояснив це тим, що не хотів, щоб стали відомі його особисті дані, які в них зберігались.

Наразі у ВАКСі триває два слухання з обрання запобіжних заходів підозрюваним Ігору Миронюку та Дмитру Басову.

Реклама

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.