У Миколаєві відновили посвідчення водія військовому, який повернувся з російського полону

У Миколаєві відновили посвідчення водія герою, який повернувся з російського полону, фото: Сервісний центри МВС в Миколаївській області

У Миколаєві в Сервісному центрі МВС відновили посвідчення водія Анатолію, на позивний «Петрович», морському піхотинцю, який тривалий час перебував у російському полоні.

Про це повідомила пресслужба сервісного центру.

«Це історія про Анатолія, який з першого дня повномасштабного вторгнення стояв на захисті країни – боєць першого окремого батальйону морської піхоти, що разом з іншими захисниками боронили Маріуполь. Побратими зверталися до нього просто «Петрович». Після довгих місяців болю, невідомості та моральних випробувань, і в Оленівці також, Петрович ступив на рідну миколаївську землю», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що щотижня у Миколаєві місцеві мешканці беруть участь у акції на підтримку полонених військових та зниклих безвісти. Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стоять із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.