У Миколаєві відновили посвідчення водія військовому, який повернувся з російського полону

У Миколаєві відновили посвідчення водія герою, який повернувся з російського полону, фото: Сервісний центр МВС в Миколаївській областіУ Миколаєві відновили посвідчення водія герою, який повернувся з російського полону, фото: Сервісний центри МВС в Миколаївській області

У Миколаєві в Сервісному центрі МВС відновили посвідчення водія Анатолію, на позивний «Петрович», морському піхотинцю, який тривалий час перебував у російському полоні.

Про це повідомила пресслужба сервісного центру.

«Це історія про Анатолія, який з першого дня повномасштабного вторгнення стояв на захисті країни – боєць першого окремого батальйону морської піхоти, що разом з іншими захисниками боронили Маріуполь. Побратими зверталися до нього просто «Петрович». Після довгих місяців болю, невідомості та моральних випробувань, і в Оленівці також, Петрович ступив на рідну миколаївську землю», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що щотижня у Миколаєві місцеві мешканці беруть участь у акції на підтримку полонених військових та зниклих безвісти. Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стоять із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.

Дві автівки, що розшукували в Одесі, знайшли на Миколаївщині під час спроби пререєстрації
Дві автівки у розшуку знайшлися на Миколаївщині під час спроби пререєстрації
Дві автівки, що розшукували в Одесі, знайшли на Миколаївщині під час спроби пререєстрації

