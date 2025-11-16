Дрон ударив по цивільній автівці в Херсоні: поранені троє людей
17:16, 16 листопада, 2025
-
Вдень 16 листопада російські війська атакували дроном цивільну машину в Херсоні.
Це сталося близько 13:00, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Внаслідок вибуху поранення дістали 57-річна жінка та 58-річний чоловік. У них уламкові поранення та черепно-мозкові травми, медики доправили постраждалих до лікарні.
Пізніше по допомогу звернувся ще один 51-річний чоловік. Він також знаходився у цій автівці та отримав вибухову травму й контузію.
Слід зазначити, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.
Нагадаємо, перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.
Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.
Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.
