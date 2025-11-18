  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 14.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пожежу на цивільному судні після удару російської ракети в порту Ізмаїл повністю ліквідували

Пожежу на цивільному судні після удару російської ракети в порту Ізмаїл повністю ліквідували. Фото: Адміністрація морських портів УкраїниПожежу на цивільному судні після удару російської ракети в порту Ізмаїл повністю ліквідували. Фото: Адміністрація морських портів України

Пожежу на цивільному судні, що спалахнула після нічної атаки Росії на порт Ізмаїл у ніч із 16 на 17 листопада, повністю ліквідували.

Про це повідомили в Державному підприємстві «Адміністрація морських портів України».

Оперативний штаб наразі продовжує роботу: фахівці оцінюють стан об’єкта та визначають подальші дії. Водночас у порту тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, відновлюється пошкоджена інфраструктура.

У відомстві уточнили, що під удар потрапило цивільне судно під прапором Туреччини, на борту якого загорілося обладнання для перекачування газу.

Нагадаємо, раніше мешканців румунського прикордонного села Плауру тимчасово евакуювали через загрозу вибуху після того, як російський дрон уразив судно зі зрідженим газом поблизу порту Ізмаїл в Одеській області.

Останні новини про: Війна в Україні

На місці підриву трактора на міні у Шевченківській громаді сапери знайшли ще один вибухонебезпечний предмет
«Уряд геть!» — депутати заблокували трибуну Ради, яка мала розглянути відставку Галущенка та Гринчук
«Мадяр» показав нічні удари українських дронів по ТЕС окупованої Донеччині
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
новини

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Мадяр» показав нічні удари українських дронів по ТЕС окупованої Донеччині
«Уряд геть!» — депутати заблокували трибуну Ради, яка мала розглянути відставку Галущенка та Гринчук
На місці підриву трактора на міні у Шевченківській громаді сапери знайшли ще один вибухонебезпечний предмет

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

2 години тому

Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні