Пожежу на цивільному судні після удару російської ракети в порту Ізмаїл повністю ліквідували. Фото: Адміністрація морських портів України

Пожежу на цивільному судні, що спалахнула після нічної атаки Росії на порт Ізмаїл у ніч із 16 на 17 листопада, повністю ліквідували.

Про це повідомили в Державному підприємстві «Адміністрація морських портів України».

Оперативний штаб наразі продовжує роботу: фахівці оцінюють стан об’єкта та визначають подальші дії. Водночас у порту тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, відновлюється пошкоджена інфраструктура.

У відомстві уточнили, що під удар потрапило цивільне судно під прапором Туреччини, на борту якого загорілося обладнання для перекачування газу.

Нагадаємо, раніше мешканців румунського прикордонного села Плауру тимчасово евакуювали через загрозу вибуху після того, як російський дрон уразив судно зі зрідженим газом поблизу порту Ізмаїл в Одеській області.