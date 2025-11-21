Вночі над Миколаївщиною збили три безпілотники

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Вночі над Миколаївською областю сили оборони збили три безпілотники Shahed і кілька дронів-імітаторів інших типів.

Про це 21 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також, за даними ОВА, впродовж доби на території області не зафіксували жодного обстрілу.

Нагадаємо, що 19 листопада російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади.