  • пʼятниця

    21 листопада, 2025

  • 13.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі над Миколаївщиною збили три безпілотники

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Вночі над Миколаївською областю сили оборони збили три безпілотники Shahed і кілька дронів-імітаторів інших типів.

Про це 21 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також, за даними ОВА, впродовж доби на території області не зафіксували жодного обстрілу.

Нагадаємо, що 19 листопада російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади.

Останні новини про: Війна в Україні

У Тернополі тривають рятувальні роботи на місці удару РФ: близько 20 людей вважаються зниклими
Очільниця МЗС Фінляндії: оприлюднена версія «плану США» виглядає так, ніби написана в Москві
Зеленський отримав від США план завершення війни: планує обговорити його з Трампом
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю

Ірина Олехнович
новини

Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право заготівлі компонентів крові

Анна Гакман
новини

Що подивитися й куди піти цього тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Миколаївська облрада вперше використала систему онлайн-голосування «Голос» на позачерговій сесії

Анна Гакман
новини

«З грошима погано», — Кім попередив про можливе урізання премій через брак коштів у бюджеті

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський отримав від США план завершення війни: планує обговорити його з Трампом
Очільниця МЗС Фінляндії: оприлюднена версія «плану США» виглядає так, ніби написана в Москві
У Тернополі тривають рятувальні роботи на місці удару РФ: близько 20 людей вважаються зниклими

Демченко вчергове просить відремонтувати дороги у Єланці: «Люди відрізані з усіх чотирьох сторін»

Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право заготівлі компонентів крові