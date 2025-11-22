Бійці ССО вперше знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою далекобійного дрону

Український безпілотник збив російський Мі-8. Фото: Вікіпедія

Українські Сили спеціальних операцій успішно знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою далекобійного безпілотника.

Як повідомляють у ССО, збиття відбулося над селом Кутейникове в Ростовській області Росії. Для ураження російського вертольота використали безпілотник FP-1 «deep strike».

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22 листопада російська армія втратила під час повномасштабної війни 347 гелікоптерів та 428 літаків.

Це перший зафіксований випадок, коли українські спецоператори знищили ворожий гелікоптер саме за допомогою далекобійного безпілотника.

Нагадаємо, раніше у ніч на 6 листопада в районі колишнього Донецького аеропорту атакували базу зберігання, комплектування та запуску російських «Шахедів».