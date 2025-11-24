  • понеділок

Через атаку по Одесі в частині міста немає світла, — МВА

Наслідки російського ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024 року. Ілюстративне фото: Скріншот з відеоНаслідки російського ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024 року. Ілюстративне фото: Скріншот з відео

В Одесі через російські обстріли в деяких районах міста немає світла, а на окремих маршрутах перебої в русі електротранспорту.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

За його словами, у місті працює оперативний штаб, а пункти незламності відкриті для жителів цілодобово.

— Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків, — повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що російські безпілотники вдарили по інфраструктурі пункту пропуску «Орлівка» на українсько-румунському кордоні.

