Через атаку по Одесі в частині міста немає світла, — МВА

В Одесі через російські обстріли в деяких районах міста немає світла, а на окремих маршрутах перебої в русі електротранспорту.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

За його словами, у місті працює оперативний штаб, а пункти незламності відкриті для жителів цілодобово.

— Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків, — повідомив Сергій Лисак.

