Через атаку по Одесі в частині міста немає світла, — МВА
- Новини Одеси
- Світлана Іванченко
•
20:28, 24 листопада, 2025
В Одесі через російські обстріли в деяких районах міста немає світла, а на окремих маршрутах перебої в русі електротранспорту.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
За його словами, у місті працює оперативний штаб, а пункти незламності відкриті для жителів цілодобово.
— Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків, — повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, що російські безпілотники вдарили по інфраструктурі пункту пропуску «Орлівка» на українсько-румунському кордоні.
