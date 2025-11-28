  • пʼятниця

    28 листопада, 2025

  • 10.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі над Миколаївською областю сили оборони збили або один ударний безпілотник Shahed.

Про це 28 листопада повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора російська армія 11 разів атакувала безпілотниками FPV Очаківську громаду Миколаївщини. Внаслідок ударів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни атакували FPV-дронами та артилерією Миколаївський район. Тоді у двох селах були пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач, ангар і автомобіль.

Останні новини про: Війна в Україні

Країни-партнери виділили Україні €22 млн на будівництво укриттів
Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України
Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа
Реклама

Читайте також:

новини

Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Світлана Іванченко
новини

«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Анна Гакман
новини

Вичерпали мандат довіри виборців, — Ільюк заявив про кризу в роботі Миколаївської міськради

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа
Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України
Країни-партнери виділили Україні €22 млн на будівництво укриттів

НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака, — медіа

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики