Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:10, 28 листопада, 2025
-
Вночі над Миколаївською областю сили оборони збили або один ударний безпілотник Shahed.
Про це 28 листопада повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора російська армія 11 разів атакувала безпілотниками FPV Очаківську громаду Миколаївщини. Внаслідок ударів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни атакували FPV-дронами та артилерією Миколаївський район. Тоді у двох селах були пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач, ангар і автомобіль.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.