Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі над Миколаївською областю сили оборони збили або один ударний безпілотник Shahed.

Про це 28 листопада повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора російська армія 11 разів атакувала безпілотниками FPV Очаківську громаду Миколаївщини. Внаслідок ударів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни атакували FPV-дронами та артилерією Миколаївський район. Тоді у двох селах були пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач, ангар і автомобіль.