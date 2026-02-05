Негода на Миколаївщині: рятувальники понад 20 разів виїжджали на допомогу «швидким»

Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВісті

На Миколаївщині через ожеледицю рятувальники понад 20 разів допомагали каретам «швидкої», які не могли продовжити рух через негоду. Найчастіше рятувальники виїжджали на допомогу в Баштанському та Вознесенському районах.

Про це розповів речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін у програмі «Радіодень», пишуть «МикВісті».

Як відомо, загалом із 26 січня в області висипали 7720 тонн піщано-сольової суміші. Щодня працювали 278 дорожників, були залучені 104 одиниці спецтехніки, а також понад 120 одиниць техніки від бізнесу та громад.

— У період ожеледиці підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі. За ці дні рятувальники понад 20 разів допомагали каретам екстреної медичної допомоги, у яких перебували хворі, через складні погодні умови не могли продовжити рух. Найчастіше таку допомогу надавали в Баштанському та Вознесенському районах області, — сказав Артем Вагін.

Рятувальники допомагають проїзд «швидкої». Фото: ДСНС Миколаївщини Рятувальники допомагають проїзд «швидкої». Фото: ДСНС Миколаївщини

Своєю чергою речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко зазначив, що зростання дорожньо-транспортних пригод не зафіксували.

— Складні погодні умови суттєво не вплинули на аварійність, різкого зростання дорожньо-транспортних пригод немає. Патрульні цілодобово стежать за станом доріг як у місті, так і на автошляхах. Якщо десь з’являється ожеледиця, вони одразу повідомляють чергову частину, яка зв’язується з дорожніми службами. Тоді виїжджає техніка для посипки. У разі потреби патрульні можуть тимчасово обмежити рух на небезпечній ділянці, поки не прибуде спецтехніка. Загалом це звичайна робота в таких погодних умовах, — сказав Віталій Душко.

Додамо, що раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що загалом на дороги області висипали понад сім тисяч тонн піщано-сольової суміші.

Реклама

— Я не пам’ятаю такої погоди, щоб був дощ і одразу замерзало, мабуть, років десять. Незважаючи, на те, що у нас відсторонений начальник Автодору, вважаю, що ми відпрацювали добре — увійшли щонайменше в п’ятірку з 22 областей, які впоралися, — сказав Віталій Кім.

Ожеледиця у Миколаєві

З 26 січня на території Миколаєва спостерігалась ожеледиця. Зокрема, 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Тоді як станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомляли, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.

На Миколаївщині комунальні служби та поліція працювали цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ожеледиці. Загалом із 26 січня в області висипали 7720 тонн піщано-сольової суміші. Щодня працювали 278 дорожників, були залучені 104 одиниці спецтехніки, а також понад 120 одиниць техніки від бізнесу та громад.

Через ускладнення погодних умов рятувальники Миколаївщини шість разів виїжджали на допомогу людям, які опинилися в складних ситуаціях на дорогах.

Через негоду рятувальники Миколаївщини допомагали водіям. Фото: ДСНС

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, погодні умови були вкрай складними — дощ майже миттєво переходив у замерзання.

Він додав, що ожеледиця фіксувалася по всій країні. У Миколаївській області вночі тимчасово перекривали лише одну трасу, а затримки руху тривали близько півтори години. Наразі посипані всі дороги, за винятком прифронтових напрямків — Очакова та Куцурубської громади, там поки лід на дорогах.