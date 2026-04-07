Зламав ребро: у Миколаєві поліцейський, який побив чоловіка при затриманні, отримав 4 роки тюрми
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:03, 07 квітня, 2026
-
Суд у Миколаєві виніс вирок правоохоронцю, який під час патрулювання перевищив повноваження та жорстоко побив чоловіка.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, інцидент стався у січні 2022 року. Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Пасажир, який був адвокатом, попросив правоохоронців представитися та почав надавати водієві юридичну допомогу.
У відповідь командир взводу застосував сльозогінний газ, повалив чоловіка на землю, одягнув кайданки та почав бити його ногами. Через побиття потерпілий отримав перелом ребра.
Суд визнав правоохоронця винним у перевищенні службових повноважень. Його засудили до чотирьох років тюрми та заборонили працювати в правоохоронних органах протягом трьох років.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.