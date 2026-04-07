Зламав ребро: у Миколаєві поліцейський, який побив чоловіка при затриманні, отримав 4 роки тюрми

У Миколаєві засудили поліцейського, який під час затримання зламав ребро чоловіку. Фото: ДБР

Суд у Миколаєві виніс вирок правоохоронцю, який під час патрулювання перевищив повноваження та жорстоко побив чоловіка.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, інцидент стався у січні 2022 року. Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Пасажир, який був адвокатом, попросив правоохоронців представитися та почав надавати водієві юридичну допомогу.

У відповідь командир взводу застосував сльозогінний газ, повалив чоловіка на землю, одягнув кайданки та почав бити його ногами. Через побиття потерпілий отримав перелом ребра.

Суд визнав правоохоронця винним у перевищенні службових повноважень. Його засудили до чотирьох років тюрми та заборонили працювати в правоохоронних органах протягом трьох років.

