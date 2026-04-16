 Суд в Миколаєві відмовився затверджувати угоду зі слідством для військового, якого судять за продаж авто для ЗСУ

Суд Миколаєва відмовив у затвердженні угоди зі слідством для військовослужбовця, якого судять за продаж чотирьох автомобілів, що були передані як гуманітарна допомога на потреби Збройних сил України.

Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

У лютому до суду надійшов обвинувальний акт щодо діловода однієї з військових частин, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу. Одночасно з цим суду передали також угоду про визнання винуватості, укладену між прокуратурою та обвинуваченим.

У суді і прокурор, і обвинувачений просили затвердити угоду, яка мала б пом‘якшити йому вирок.

Відповідно до угоди, обвинувачений визнавав свою винуватість у тому, що в лютому 2026 року він продав чотири позашляховики, які ввезли в країну на пільгових умовах як гуманітарну допомогу, на загальну суму близько 17 тисяч доларів.

Сторони просили суд, враховуючи обставини справи та особу обвинуваченого, співпрацю зі слідством, факт добровільної пожертви на потребу ЗСУ 150 тисяч гривень (близько 3,4 тисячі доларів), затвердити узгоджене покарання у вигляді службового обмеження на строк два роки з відрахуванням суми грошового забезпечення в дохід держави у розмірі 10%.

Окрім цього, чоловіка має бути позбавлено права займатись діяльністю, пов'язаною з обігом, використанням та розпорядженням волонтерською та гуманітарною допомогою на два роки, без конфіскації майна.

Розглянувши угоду, суд дійшов висновку про невідповідність угоди інтересам суспільства, в тому числі, через підвищену суспільну небезпеку злочину, а саме продаж автомобілів, призначених для відсічі збройної агресії РФ.

Крім того, в угоді було зазначено, що під час узгодження сторонами покарання враховано, що військовий вперше притягається до кримінальної відповідальності. В той же час, йдеться в ухвалі суду, з матеріалів, які надав прокурор, стало відомо, що обвинувачений був арештований на гауптвахті за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 402 КК України (Непокора, вчинена в умовах воєнного стану).

В результаті, суд відмовив у затвердженні угоди. Зазначена ухвала оскарженню не підлягає.

Варто нагадати, що в Одесі перед судом постане військова психологиня, яку звинувачують у корупції. Вона обіцяла оформити документи, аби військовослужбовець служив в тилу, а не на передовій.

