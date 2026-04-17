 Обстріл Херсонської області 16 квітня

Доба обстрілів на Херсонщині: поранені 9 людей і пошкоджені будинки

Обстріл Херсонщини 15 квітня. Фото: Нацполція, ілюстративне

Минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області дронами, авіацією та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістали дев’ятеро людей.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися, зокрема, Інженерне, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Милове, а також Херсон.

Російські війська били по житлових кварталах, соціальній та критичній інфраструктурі. Пошкоджено шість багатоповерхівок і вісім приватних будинків.

Крім того, зазнали руйнувань адмінбудівля, комунальне підприємство, газопровід, автозаправна станція, сільгосптехніка та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що у Херсоні 16 квітня російський безпілотник атакував автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє людей. Поранені двоє людей.

