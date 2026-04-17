 У Бородянці загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском

11-річного хлопчика на Київщині засипало піском — він загинув

На Київщині хлопчика засипало піском, фото ДСНС України

У Бородянці на Київщині загинув 11-річний хлопчик через зсув піску.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники дістали хлопчика з-під завалу вже без свідомості. Медики намагалися реанімувати дитину на місці, просте врятувати його не вдалось. Лікарі констатували смерть.

На місці трагедії працюють правоохоронці. Поліція встановлює обставини трагедії.

Як повідомили у поліції Київщини, правоохоронці попередньо встановили, що троє хлопців віком 11, 12 та 13 років зайшли на територію, де розташований піщаний насип та почали викопувати тунелі. Під час раптового обвалу ґрунту, 11-річний хлопець опинився під завалом і загинув.

Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за даним фактом (пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).

Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть дитини у піску, фото Національна поліція

Варто нагадати про затримання на Одещині 39-річну жінки, яка 8 вересня 2025 викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку.

