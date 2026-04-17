11-річного хлопчика на Київщині засипало піском — він загинув
- Новини України
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
23:12, 17 квітня, 2026
-
У Бородянці на Київщині загинув 11-річний хлопчик через зсув піску.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники дістали хлопчика з-під завалу вже без свідомості. Медики намагалися реанімувати дитину на місці, просте врятувати його не вдалось. Лікарі констатували смерть.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
На місці трагедії працюють правоохоронці. Поліція встановлює обставини трагедії.
Як повідомили у поліції Київщини, правоохоронці попередньо встановили, що троє хлопців віком 11, 12 та 13 років зайшли на територію, де розташований піщаний насип та почали викопувати тунелі. Під час раптового обвалу ґрунту, 11-річний хлопець опинився під завалом і загинув.
Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за даним фактом (пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.