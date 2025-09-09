Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини

Гуртожиток в Одесі, де виявили мертву дитину. Фото: НацполіціяГуртожиток в Одесі, де виявили мертву дитину. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали 39-річну жінку, яка 8 вересня викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку.

Як стало відомо з повідомлення Головному управлінні Національної поліції Одеської області, нею виявилась жителька Миколаївщини.

Слідство зазначає, що жінка перебувала в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі зі своїм співмешканцем. Після вживання алкоголю вона народила дитину і одразу ж викинула немовля з вікна. Попередньо встановлено, що дитина народилася живою, але загинула від отриманих травм внаслідок падіння.

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів і поліцейських.

Її дії кваліфікували за статтею 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах досудового розслідування їй призначили низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка має визначити осудність підозрюваної.

У поліції додали, що в жінки є малолітній син, який проживає з бабусею у Миколаївській області. Подальшу долю дитини вирішуватимуть соціальні служби.

Нагадаємо, 8 вересня, у Приморському районі Одеси завідувачка одного з гуртожитків виявила біля будівлі дитину без ознак життя.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич реагуючи на цю подію нагадав, що у Миколаєві на базі п’яти медичних закладів діють бебі-бокси, або «віконця життя», де жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть залишити новонароджену дитину анонімно.

